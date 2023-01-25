Деокупація Луганської області, можливо, буде найважчою в Україні — Гайдай

Звільнення території Луганської області від російських військ, можливо, буде найважчим в Україні. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Армія РФ, за його словами, мінує території та стягує на Луганщину бойовиків.



«Був час у ворога підготуватись. Вони дуже ретельно, щільно всю територію замінували, лісиста місцевість ускладнює просування. Туди постійно кидають величезну кількість нових мобілізованих, плюс артилерія і ніхто не відміняв вказівку вийти на кордони Луганської області», - сказав Гайдай.

Крім того, голова Луганської ОВА розповів, що нещодавно ЗСУ вивели з ладу сотню кадрових російських військових, «при цьому з боку України навіть жодного пораненого».

Також Гайдай заявив, що у Білогорівці ситуація абсолютно контрольована.

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