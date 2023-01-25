Росармия атаковала Запорожье: разрушен дом, погибла женщина

Российские войска в среду днем обстреляли один из районов Запорожья, повреждено несколько частных домов, погибла женщина. Об этом сообщил секретарь Запорожской городского совета Анатолий Куртев.



«В результате вражеского прилета в одном из районов города разрушен частный дом. По предварительной информации, одна женщина находится под завалами. Повреждения получили и находящиеся рядом дома», - написал.



Затем он сообщил, что женщина, оказавшаяся под завалами, погибла.



На местах работают все соответствующие службы.