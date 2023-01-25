Росармія атакувала Запоріжжя: зруйновано будинок, загинула жінка

Російські війська в середу вдень обстріляли один із районів Запоріжжя, пошкоджено кілька приватних будинків, загинула жінка. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.



«Внаслідок ворожого прильоту в одному із районів міста зруйновано приватний будинок. За попередньою інформацією, одна жінка перебуває під завалами. Пошкодження отримали і будинки, що знаходяться поруч», - написав.



Потім він повідомив, що жінка, яка опинилась під завалами, загинула.



На місцях працюють усі відповідні служби.