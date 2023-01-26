Славянск ночью попал под обстрел, взрывной волной повреждены дома

Славянск Донецкой области ночью попал под обстрел со стороны российских сил. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.



«"Прилет" в микрорайон Химик. Обошлось без жертв. От взрывной волны пострадали несколько домов», — отметил Лях.

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