«ДНР»: В Донецке утром в результате обстрела ранены женщина и ребенок

На подконтрольной группировке «ДНР» территории за минувшие сутки в результате обстрелов ранены три человека. Сегодня утром пострадали еще двое гражданских.



Как сообщает так называемый «СЦКК ДНР», в Никитовском районе Горловки ранены две женщины, 1942 и 1962 г.р., в Александровке — мужчина 1963 г.р.



Сегодня утром «штаб теробороны ДНР» заявил о ранении женщины и ребенка в Петровском районе Донецка.

Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погиб один мирный житель, еще семь человек были ранены.



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