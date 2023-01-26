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«ДНР»: У Донецьку вранці через обстріл поранено жінку та дитину

26 січня 2023, 10:35

«ДНР»: У Донецьку вранці через обстріл поранено жінку та дитину

На підконтрольній угрупованню «ДНР» території за минулу добу через обстріли поранено трьох людей. Сьогодні вранці постраждали ще двоє цивільних.

Як повідомляє так званий «СЦКК ДНР», у Микитівському районі Горлівки поранено двох жінок, 1942 і 1962 р.н., в Олександрівці — чоловіка 1963 р.н.

Сьогодні вранці «штаб тероборони ДНР» заявив про поранення жінки й дитини в Петровському районі Донецька.

Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілу з боку російських сил загинув один мирний житель, ще сімох людей було поранено.

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