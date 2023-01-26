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Обстрелы Херсонщины: Двое погибших и пятеро раненых

26 января 2023, 11:27

Обстрелы Херсонщины: Двое погибших и пятеро раненых

В Херсонской области за минувшие сутки из-за обстрелов со стороны российской армии погибли два мирных жителя. Об этом сообщает областная военная администрация.

Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.

«Российские захватчики 36 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, также по области нанесен ракетный удар. Херсон армия РФ обстреляла пять раз — атаковала жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в дома херсонцев», — отметили в ОВА.

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