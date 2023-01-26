Обстріли Херсонщини: Двоє загиблих і п'ятеро поранених

У Херсонській області за минулу добу через обстріли з боку російської армії загинули двоє мирних жителів. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.



Ще п'ятеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.



«Російські загарбники 36 разів обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також по області завдано ракетного удару. Херсон армія РФ обстріляла п'ять разів — атакувала житлові квартали міста. Ворожі снаряди влучили в будинки херсонців», — зазначили в ОВА.



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