Украине необходимы ракеты большей дальности — ГУР МОУ

Украине необходимы ракеты большей дальности до того, как армия РФ перебросит подкрепление. Об этом в интервью CNN сообщил представитель Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий.

Он сказал, что оккупанты начали перебрасывать военные грузы по всей территории РФ, в частности через Крымский полуостров в южные области и сейчас российские военные склады расположены в 80-120 км от линии фронта. По словам Скибицкого, чтобы наносить по ним удары, Украине нужна артиллерия большей дальности.

Дальнобойная артиллерия также необходима для того, чтобы Украина могла начать контрнаступление до того, как РФ перебросит подкрепление.

«Особенно сейчас для формирования мощных ударных группировок нужны танки, БМП, тяжелое вооружение, которое позволило бы быстро вести контрнаступление против противника», - сказал представитель ГУР МО Украины.

У Кремля заканчиваются запасы боеспособных ракет, сообщает украинская разведка. Как это изменит ситуацию? Стрелять станут реже — или все также, но с меньшим уроном? Что сейчас происходит на российских оборонных заводах, а заодно и в умах российских чиновников? И сможет ли Кремль наладить производство новых ракет, которыми продолжит атаковать Украину?



Об этом — в новом видео журналиста Алексея Мацуки.