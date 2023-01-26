Україні потрібні ракети більшої дальності — ГУР МОУ

Україні необхідні ракети більшої дальності до того, як армія РФ перекине підкріплення. Про це в інтерв'ю CNN повідомив представник Головного управління розвідки МО України Вадим Скибіцький.

Він сказав, що окупанти почали перекидати військові вантажі по всій території РФ, зокрема через Кримський півострів у південні області і зараз російські військові склади розташовані за 80-120 км від лінії фронту. За словами Скибицького, щоб завдавати ударів цим обʼєктам, Україні потрібна артилерія більшої дальності.

Дальнобійна артилерія також необхідна для того, щоб Україна могла розпочати контрнаступ.

«Особливо зараз для формування потужних ударних угруповань потрібні танки, БМП, важке озброєння, яке дало б змогу швидко вести контрнаступ проти противника», - сказав представник ГУР МО України.

У Кремля закінчуються запаси боєздатних ракет, повідомляє українська розвідка. Як це змінить ситуацію? Стрілятимуть рідше — чи все також, але з меншою шкодою? Що зараз відбувається на російських оборонних заводах, а заразом і в умах російських чиновників? Чи зможе Кремль налагодити виробництво нових ракет, якими продовжить атакувати Україну?



Про це — у новому відео журналіста Олексія Мацуки.