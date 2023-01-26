Эвакуация и доставка гумпомощи тем, кто остался: В полиции показали Бахмут

Под непрекращающимися обстрелами экипажи полиции «Белые ангелы» проводят эвакуацию местных жителей из Бахмута, а также доставляют тем, кто остался — помощь. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Донецкой области.



«Разрушенные дома и изуродованные улицы — так сейчас выглядит Бахмут. Люди, которые продолжают жить в этом аду, находятся под постоянной опекой правоохранителей. Международные волонтеры направляют местным жителям гуманитарные грузы, а группа "Белых Ангелов" доставляет их населению. Кроме того, полицейские занимаются эвакуацией и помогают людям выжить в горящем городе», — отметили в полиции.

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