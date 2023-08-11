Германия запрограммирует ракеты TAURUS, чтобы ими невозможно было бить по России — Spiegel

Правительство Германии изучает возможность поставки Украине дальнобойных крылатых ракет TAURUS в ближайшие месяцы, но канцлер Олаф Шольц хочет модифицировать их до этого, чтобы не было возможности нанесения ударов по территории России.

Об этом сообщила «Европейская правда» со ссылкой на материал Spiegel.

По информации немецкого издания, продолжаются засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности, поскольку Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможными удары Киева по российской территории, не касающейся оккупированного РФ Крыма.

Канцелярия министра обороны Бориса Писториуса обратилась к производителю TAURUS с просьбой интегрировать в ракеты соответствующее ограничение для программирования целей.

По данным Spiegel, Шольц не одобрит поставку ракет, пока не убедится в их технической модификации. В промышленных кругах говорили, что такое ограничение системы возможно, но займет несколько недель.

Издание отмечает, что если ранее канцлер был готов предоставить TAURUS только при условии, что США передадут Киеву свои ракеты ATACMS, то сейчас это условие уже не играет главной роли.

Напомним, в настоящее время Берлин работает над решением вопроса поставки ракет с США.