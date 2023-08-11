Німеччина запрограмує ракети TAURUS, щоб ними неможливо було бити по Росії — Spiegel

Уряд Німеччини вивчає можливість постачання Україні далекобійних крилатих ракет TAURUS найближчими місяцями, але канцлер Олаф Шольц хоче модифікувати їх до того, щоб не було можливості завдання ударів по території Росії.

Про це повідомила «Європейська правда» із посиланням на матеріал Spiegel.

За інформацією німецького видання, продовжуються засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації до ракет, щоб унеможливити удари Києва по російській території, що не стосується окупованого РФ Криму.

Канцелярія міністра оборони Бориса Пісторіуса звернулася до виробника TAURUS із проханням інтегрувати до ракет відповідне обмеження для програмування цілей.

За даними Spiegel, Шольц не схвалить постачання ракет, доки не переконається в їх технічній модифікації. У промислових колах говорили, що таке обмеження системи можливе, але триватиме кілька тижнів.

Якщо раніше канцлер був готовий надати TAURUS лише за умови, що США передадуть Києву свої ракети ATACMS, то зараз ця умова вже не відіграє головної ролі.

Нагадаємо, наразі Берлін працює над вирішенням питання постачання ракет із США.