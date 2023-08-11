На границе Ровенской области и Беларуси заложены десятки тысяч мин — Наев

Среди мин не менее 20% — противопехотные мины в управляемом варианте. Фото: Объединенные силы

На участке границы на территории Ровенской области увеличено количество наблюдательных постов, созданы более 15 новых опорных позиций, заложены десятки тысяч мин, среди которых не менее 20% —противопехотные мины в управляемом варианте.

Об этом говорится в сообщении командования Объединенных сил ВСУ со ссылкой на слова командующего ОС Сергея Наева.

«Сейчас на волынском направлении нет признаков того, что враг готовится к наземной наступательной операции. Но мы всегда рассчитываем на худший вариант развития событий и готовимся к этому», — подчеркнул Наев во время рабочей поездки по Северной операционной зоне.

Наев отметил, что для того, чтобы врагу начать наступательные действия в этом районе, ему понадобится не менее полутора месяцев.

По его словам, цель поездки состоит в том, чтобы проверить, как выполняются задания на местах, поставленные около месяца назад: минирование местности, обустройство новых оборонных позиций, укрепление охраны и обороны важных гражданских объектов критической инфраструктуры.

Напомним, наемников частной военной компании «Вагнер» перебрасывают группами из Беларуси в Россию. Аналитики пишут, что «вагнеровцев» численностью от 500 до 600 человек передислоцируют из Беларуси в Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области РФ. Второй этап вывода начнется после 13 августа.