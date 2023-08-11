На кордоні Рівненської області та Білорусі закладено десятки тисяч мін

Серед мін не менше 20% - протипіхотні міни в керованому варіанті. Фото: Об’єднані сили

На ділянці кордону на території Рівненської області збільшено кількість спостережних постів, створено понад 15 нових опорних позицій, закладено десятки тисяч мін, серед яких не менше 20% — протипіхотні міни у керованому варіанті.

Про це йдеться у повідомленні командування Об'єднаних сил ЗСУ з посиланням на слова командувача ОС Сергія Наєва.

«Наразі на волинському напрямку немає ознак того, що ворог готується до наземної наступальної операції. Але ми завжди розраховуємо на найгірший варіант розвитку подій і готуємося до цього», — наголосив Наєв під час робочої поїздки до Північної операційної зони.

Наєв зазначив, що для того, щоб ворогові розпочати наступальні дії в цьому районі, йому знадобиться щонайменше півтора місяця.

За його словами, мета поїздки полягає в тому, щоб перевірити, як виконуються завдання на місцях, поставлені близько місяця тому: мінування місцевості, облаштування нових оборонних позицій, зміцнення охорони та оборони важливих цивільних об'єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, найманців приватної військової компанії «Вагнер» перекидають групами з Білорусі до Росії. Аналітики пишуть, що «вагнерівців» чисельністю від 500 до 600 осіб передислокують з Білорусі до Краснодарського краю, Воронезької та Ростовської області РФ. Другий етап виведення розпочнеться після 13 серпня.