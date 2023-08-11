Войска РФ во время сегодняшней ракетной атаки убили ребенка на Прикарпатье

Войска РФ ударили по жилому дому в Коломыйском районе, погиб ребенок. Фото: МВД

Сегодня утром из-за ракетного удара ВС РФ по Прикарпатью погиб ребенок. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Facebook.



«Утро пятницы началось с воздушной тревоги. Есть попадание и в нашей области по гражданскому объекту. Есть пострадавшие, среди которых ребенок, который в критическом состоянии был доставлен в больницу. Медики делали все возможное, но, к сожалению, спасти жизнь ребенку не удалось», — сказала она.

По данным МВД, около 10:00 захватчики ударили аэробаллистическими ракетами по жилому дому в Коломыйском районе.



Ракета попала на территорию частного дома, где жила семья с тремя детьми. В результате обстрела погиб 8-летний мальчик. Данные о других пострадавших пока уточняются.

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