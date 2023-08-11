Війська РФ під час сьогоднішньої ракетної атаки вбили дитину на Прикарпатті

Війська РФ вдарили по житловому будинку в Коломийському районі, загинула дитина. Фото: МВС

Сьогодні вранці через ракетний удар ЗС РФ по Прикарпаттю загинула дитина. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Facebook.



«Ранок п’ятниці почався з повітряної тривоги. Маємо влучання і в нашій області по цивільному об’єкту. Є постраждалі, серед яких дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося», — сказала вона.

За даними МВС, близько 10:00 загарбники вдарили аеробалістичними ракетами по житловому будинку в Коломийському районі.



Ракета потрапила на територію приватного будинку, де мешкала родина із трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Дані про інших постраждалих наразі уточнюються.

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