Третья штурмовая бригада ВСУ показала, как за одни сутки разбила 4 танка ВС РФ

Украинскими военными за одни сутки уничтожены четыре танка российских захватчиков. Видео ударов по технике войск РФ опубликовала на своем Telegram-канале Третья штурмовая бригада ВСУ.

«Только за 09.08.2023 на Бахмутском направлении силами подразделения «Крылья» Третьей штурмовой бригады был обнаружен и скорректирован огонь по четырем танкам противника», — написали военные.

Отмечается, что это результат совместного работы подразделений «Асгард», «Глаза», «Крылья» 3 ОШБр, 26-й бригады, начальника РЭБ 28.

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