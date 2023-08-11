Третя штурмова бригада ЗСУ показала, як за одну добу розбила 4 танки ЗС РФ

Українськими військовими за одну добу знищено чотири танки російських загарбників на Бахмутському напрямку. Відео ударів по техниці військ РФ опублікувала на своєму Telegram-каналі Третя штурмова бригада ЗСУ.

«Лише за 09.08.2023 на Бахмутському напрямку силами підрозділу «Крила» Третьої штурмової бригади було виявлено та скореговано вогонь по чотирьох танках супротивника», — написали військові.

Зазначається, що це результат спільної роботи підрозділів «Асгард», «Очі», «Крила» 3 ОШБр, 26-ї бригади, начальника РЕБ 28.

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