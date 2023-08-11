Из Купянского района могут эвакуировать около 12 тысяч человек

Из Купянского района Харьковской области могут эвакуировать около 12 тысяч жителей, рассматривается принудительная эвакуация детей. Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«Наша цель — полностью обезопасить население от возможных ранений в результате боевых действий. Учитывая, что враг активизировал свои штурмовые действия именно на Купянском направлении, опасность может угрожать каждому находящемуся там человеку», — сказал он.



Синегубов отметил, что в настоящее время обсуждается вопрос о принудительной эвакуации детей из населенных пунктов Купянщины, расположенных в районе боевых действий и рядом с ним.



Соответствующее решение должен быть принят Советом обороны области, после чего его должны верифицировать в профильном министерстве. На сегодняшний день в Купянске и близлежащих населенных пунктах находится около 800 детей, плюс — члены их семей.



Рассмотрение и голосование по вопросу о принудительной эвакуации детей Совет обороны области проведет при готовности всех необходимых сопутствующих материалов.



Отмечается, что в Харькове более 3500 полностью подготовленных мест размещения для эвакуированных лиц. При необходимости такое количество может быть увеличено до 15 тысяч мест. Кроме этого, эвакуированных граждан могут организованно принимать в Полтавской, Ровенской, Кировоградской областях.