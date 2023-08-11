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З Куп'янського району можуть евакуювати близько 12 тисяч людей

11 серпня 2023, 19:32

З Куп'янського району можуть евакуювати близько 12 тисяч людей

Із Куп'янського району Харківської області можуть евакуювати близько 12 тисяч мешканців, розглядається примусова евакуація дітей. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Наша мета – повністю убезпечити населення від можливих поранень внаслідок бойових дій. Враховуючи, що ворог активізував свої штурмові дії саме на Куп'янському напрямку, небезпека може загрожувати кожній людині, яка там знаходиться», — сказав він.

Синегубов зазначив, що наразі обговорюється питання про примусову евакуацію дітей із населених пунктів Куп'янщини, розташованих у районі бойових дій та поруч із ним.

Відповідне рішення має бути ухвалене Радою оборони області, після чого його мають верифікувати у профільному міністерстві. На сьогоднішній день у Куп'янську та прилеглих населених пунктах знаходиться близько 800 дітей, плюс члени їхніх сімей.

Розгляд та голосування щодо примусової евакуації дітей Рада оборони області проведе при готовності всіх необхідних супутніх матеріалів.

Зазначається, що у Харкові понад 3500 повністю підготовлених місць розміщення для евакуйованих осіб. За потреби така кількість може бути збільшена до 15 тисяч місць. Окрім цього, евакуйованих громадян можуть організовано приймати у Полтавській, Рівненській, Кіровоградській областях.

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евакуація

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