Армия России обстреливает жилые кварталы Авдеевки Донецкой области

Российские войска с утра 13 августа обстреливают жилые кварталы Авдеевки (Донецкая область).

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«На донецком направлении под огнем Авдеевка — в зоне поражения находятся жилые кварталы и территория АКХЗ (Авдеевский коксохимический завод — ред.)», — говорится в сообщении.

Кроме того, на волновахском направлении россияне трижды обстреляли Богоявленку, 21 раз — Угледар. Утром враг нанес два авиаудара по Благодатному Великоновоселковской громады.

Ранее сообщалось, что за сутки в Донецкой области оккупационная армия России ранила одного гражданского.