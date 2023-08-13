Армія Росії обстрілює житлові квартали Авдіївки Донецької області

Російські війська зранку 13 серпня обстрілюють житлові квартали Авдіївки (Донецька область).

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«На донецькому напрямку під вогнем Авдіївка — у зоні поразки знаходяться житлові квартали та територія АКХЗ (Авдіївський коксохімічний завод — ред.)», — йдеться у повідомленні .

Крім того, на волноваському напрямку росіяни тричі обстріляли Богоявленку, 21 раз – Вугледар. Вранці ворог завдав два авіаудари по Благодатному Великоновоселківській громаді.

Раніше повідомлялося, що за добу на Донеччині окупаційна армія Росії поранила одного цивільного .