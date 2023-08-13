Россияне на ВОТ не будут выдавать аттестаты без наличия российского паспорта — ЦНС

Российские оккупанты угрожают ученикам школ от 14 лет не выдавать аттестаты, если они не получат паспорт России.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Именно в 14 лет в России выдают свою макулатуру детям. Однако не все дети пишут заявление на получение красной бумажки, которая не дает никаких привилегий в цивилизованном мире. Так что враг прибегает к принуждению», — говорится в сообщении.

ЦНС отмечает, что паспортизация нужна оккупационным администрациям для того, чтобы избежать проблем.

По данным ЦНС, в России недовольны темпами насаждения российского гражданства в регионах, и поэтому оккупанты торопятся с выдачей документов.

Напомним, ранее министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что украинское правительство не может разрешать людям брать российские паспорта.