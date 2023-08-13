Росіяни на ТОТ не видаватимуть атестати без наявності російського паспорта — ЦНС

Російські окупанти погрожують учням шкіл від 14 років не видавати атестати, якщо вони не отримають паспорт Росії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Саме у 14 років у Росії видають свою макулатуру дітям. Однак не всі діти пишуть заяву на отримання червоного паперу, який не дає жодних привілеїв у цивілізованому світі. Тож ворог вдається до примусу», — йдеться у повідомленні.

ЦНС зазначає, що паспортизація потрібна окупаційним адміністраціям, щоб уникнути проблем.

За даними ЦНС, у Росії незадоволені темпами насадження російського громадянства у регіонах, і тому окупанти поспішають із видачею документів.

Нагадаємо, раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що український уряд не може дозволяти людям брати російські паспорти.