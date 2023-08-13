В результате российского обстрела Донецкой области в воскресенье осколочные ранения получили две женщины. Об этом в комментарии «Суспільному» сообщила представительница Донецкой облпрокуратуры Елена Руденко.



«В Торецке от взрыва снаряда ранена 20-летняя женщина, а в Северске во время обстрелов получила телесные повреждения в собственной квартире 71-летняя женщина. Обеих доставили в больницу, где сейчас им оказывается медицинская помощь», — сказала она.



Обстрел велся, вероятно, из артиллерии.



Как сообщила Руденко, по данному факту прокуратура начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины, а именно нарушение законов и обычаев войны.