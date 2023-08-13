У Донецькій області поранено двох жінок — у Торецьку та Сіверську

Внаслідок російського обстрілу Донецької області в неділю осколкові поранення отримали дві жінки. Про це у коментарі «Суспільному» повідомила представниця Донецької облпрокуратури Олена Руденко.



«У Торецьку від вибуху снаряда поранено 20-річну жінку, а у Сіверську під час обстрілів зазнала тілесних ушкоджень у власній квартирі 71-річна жінка. Обох доправили до лікарні, де зараз їм надається медична допомога», - сказала вона.



Обстріл вівся, вірогідно, з артилерії.



Як повідомила Руденко, за цим фактом прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.