Силы ПВО уничтожили 15 дронов и 8 ракет. В Одессе вспыхнули пожары из-за обломков

В Одессе сгорел супермаркет из-за воздушной атаки. Фото:

В ночь на понедельник, 14 августа, российские войска атаковали Одесскую область, совершив несколько волн атак ударными беспилотниками «Шахед» и крылатыми ракетами «Калибр», все цели были поражены силами противовоздушной обороны. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и оперативное командование «Юг».



Отмечается, что дроны Shahed-136/131 атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск), а ракеты «Калибры» — с акватории Черного моря с фрегата в районе Ялты.



Как рассказали Воздушные силы, для поражения целей использованы зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия.



Отмечается, что «в результате противовоздушного боя из-за падения обломков ракет и дронов возник пожар в нескольких локациях города Одесса, работают спасатели».



В частности на опубликованных снимках видно, что сгорел супермаркет.