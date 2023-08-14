Сили ППО знищили 15 дронів та 8 ракет. В Одесі спалахнули пожежі через уламки

В Одесі згорів супермаркет через повітряну атаку. Фото:

У ніч на понеділок, 14 серпня, російські війська атакували Одеську область, здійснивши кілька хвиль атак ударними безпілотниками «Шахед» та крилатими ракетами «Калібр», всі цілі були уражені силами протиповітряної оборони. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та оперативне командування «Південь».



Зазначається, що дрони Shahed-136/131 атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), а ракети «Калібри» — з акваторії Чорного моря з фрегату в районі Ялти.



Як розповіли Повітряні сили, для ураження цілей використано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття.



Зазначається, що «внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у кількох локаціях міста Одеса, працюють рятувальники».



Зокрема, на опублікованих знімках видно, що згорів супермаркет.