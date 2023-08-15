Войска РФ ударили по Краматорску: сгорела оптовая база, есть жертвы

Ночью российские войска нанесли ракетные удары по Краматорску Донецкой области. Об этом сообщает городская военная администрация.
Первый удар еще до полуночи пришелся по оптовой торговой базе. В результате атаки, предварительно, с С-300, она разрушена до основания. В течение ночи продолжались работы по тушению пожара.
Спасатели обнаружили на месте тела двух погибших мирных жителей, еще один — ранен.
Второй удар на рассвете пришелся по промзоне города и по окрестностям Краматорска. Обошлось без пострадавших.
Війська РФ вдарили по Краматорську: згоріла оптова база, є жертви https://t.co/8YkXU9KDx1 pic.twitter.com/JSDLosQwCX— Новини Донбасу (@novostidnua) August 15, 2023