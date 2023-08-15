Войска РФ ударили по Краматорску: сгорела оптовая база, есть жертвы

Ракетный удар по Краматорску. Фото: Александр Гончаренко

Ночью российские войска нанесли ракетные удары по Краматорску Донецкой области. Об этом сообщает городская военная администрация.



Первый удар еще до полуночи пришелся по оптовой торговой базе. В результате атаки, предварительно, с С-300, она разрушена до основания. В течение ночи продолжались работы по тушению пожара.



Спасатели обнаружили на месте тела двух погибших мирных жителей, еще один — ранен.



Второй удар на рассвете пришелся по промзоне города и по окрестностям Краматорска. Обошлось без пострадавших.