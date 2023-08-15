Вночі російські війська завдали ракетних ударів по Краматорську Донецької області. Про це повідомляє міська військова адміністрація.
Перший удар ще до півночі прийшовся по оптовій торговій базі. В результаті атаки, попередньо, з С-300, вона зруйнована вщент. Протягом ночі тривали роботи з гасіння пожежі.
Рятувальники виявили на місці тіла двох загиблих мирних жителів, ще одного поранено.
Другий удар на світанку прийшовся по промзоні міста і по околицях Краматорська. Обійшлося без постраждалих.
Війська РФ вдарили по Краматорську: згоріла оптова база, є жертви https://t.co/8YkXU9KDx1 pic.twitter.com/JSDLosQwCX— Новини Донбасу (@novostidnua) August 15, 2023