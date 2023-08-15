МВД: Вследствие обстрела в ночь на вторник погибли три человека, 27 ранено

По состоянию на 15.00 вторника известно о трех погибших и 27 раненых в результате массированного ракетного обстрела врага. Об этом сообщает глава МВД Украины Игорь Клименко.



«Последствия массированного ночного обстрела Украины: обстрелам подверглись 8 регионов страны. По состоянию на 15:00 3 человека погибли, 27 — травмированы. Больше всего пострадавших во Львове — 15 раненых», — говорится в сообщении.



По его словам, обстрелами повреждены 22 объекта гражданской инфраструктуры, среди которых один многоквартирный дом, 9 частных домов, одно медицинское и одно образовательное учреждение.



На местах попаданий возникали пожары, спасатели ГСЧС оперативно потушили огонь.



Ранее заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба сообщил о четырех погибших и 16 раненых вследствие ночного обстрела со стороны российских оккупантов. Трое мирных жителей погибли, по его словам, в Волынской области, еще один — в Краматорске Донецкой области.

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