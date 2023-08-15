МВС: Внаслідок обстрілу в ніч на вівторок загинули троє людей, 27 поранено

Станом на 15.00 вівторка відомо про трьох загиблих та 27 поранених внаслідок масованого ракетного обстрілу. Про це повідомляє голова МВС України Ігор Клименко.



«Наслідки масованого нічного обстрілу України: обстріляли 8 регіонів країни. Станом на 15:00 3 людей загинуло, 27 – травмовано. Найбільше постраждалих у Львові – 15 поранених», – йдеться у повідомленні.



За його словами, обстрілами пошкоджено 22 об'єкти цивільної інфраструктури, серед яких один багатоквартирний будинок, 9 приватних будинків, один медичний та один освітній заклад.



На місцях влучень виникали пожежі, рятувальники ДСНС оперативно загасили вогонь.



Раніше заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба повідомив про чотирьох загиблих та 16 поранених внаслідок нічного обстрілу з боку російських окупантів. Троє мирних жителів загинули, за його словами, у Волинській області, ще один у Краматорську Донецької області.

Читайте також: ППО збила 16 російських ракет із 28