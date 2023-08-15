Обстрелы Донетчины: двое погибших и пятеро раненых

Российские войска сегодня, 15 августа, авиабомбами и артиллерией атаковали два района в Донецкой области, погибли два человека, еще пять ранены. Об этом сообщает Донецкая облпрокуратура.



«Около 08:30 оккупанты атаковали село Пивничне города Торецка с применением авиабомб ФАБ-250, в результате чего получили ранения двое местных жителей — 52-летний мужчина, который находился во дворе домовладения, и его 78-летняя соседка», — говорится в сообщении.



Затем, через несколько часов россияне, вероятно, из артиллерии обстреляли частный сектор в городе Северске и пгт Ямполе.



«От попадания снарядов возле собственных домов погибли двое мужчин в возрасте 45 и 70 лет. Кроме того, получили телесные повреждения трое женщин», — отметили в прокуратуре.



Обломками снарядов повреждены дома, заборы, медицинское учреждение, гараж и хозяйственная постройка. Правоохранителями уже осуществляются досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.