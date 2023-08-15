Обстріл Донеччини: двоє загиблих та п'ятеро поранених

Російські війська сьогодні, 15 серпня, авіабомбами та артилерією атакували два райони на Донеччині, загинули двоє людей, ще п'ять поранено. Про це повідомляє Донецька облпрокуратура.



«Близько 08:30 окупанти атакували село Північне міста Торецька із застосуванням авіабомб ФАБ-250, внаслідок чого отримали поранення двоє місцевих жителів — 52-річний чоловік, який перебував у дворі домоволодіння, та його 78-річна сусідка», — йдеться у повідомленні.



Потім, за кілька годин росіяни, ймовірно, з артилерії обстріляли приватний сектор у місті Сіверську та смт Ямполі.



«Від влучення снарядів біля власних будинків загинули двоє чоловіків віком 45 та 70 років. Крім того, отримали тілесні ушкодження троє жінок», - зазначили у прокуратурі.



Уламками снарядів пошкоджено будинки, паркани, медичний заклад, гараж та господарську споруду. Правоохоронцями вже здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.