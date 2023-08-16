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США не исключают военную защиту судов с украинским зерном после срыва «зерновой сделки» — WSJ

16 августа 2023, 12:10

США не исключают военную защиту судов с украинским зерном после срыва «зерновой сделки» — WSJ

США обсуждают с Турцией, Украиной и ее соседями расширение альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна, в частности, через Дунай, по которому Украина сможет уже в октябре экспортировать 4 млн тонн зерна в месяц. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Согласно сообщению, значительную часть зерна будут отправлять по реке и через Черное море в близлежащие румынские порты, а затем переправлять в другие пункты назначения. Хотя этот маршрут медленнее и дороже, он мог бы стать альтернативой «черноморскому коридору».

Издание считает, что таким образом США, Украина и европейские партнеры готовятся к сценарию, при котором РФ не вернется к «зерновой сделке» вовремя для экспорта украинского летнего и осеннего урожая.

«США рассматривают все потенциальные варианты, в том числе военные решения, для защиты судов, следующих в украинские порты на Дунае и из них», — отметил представитель Вашингтона, но отказался конкретизировать эти варианты или сообщить, какие страны будут принимать в этом участие.

По словам американских чиновников, они обсуждают возможности повышения эффективности дунайского маршрута, в частности, проход большим судам, освобождение мест для стоянки и прочее.

Глава Бюро USAID по делам Европы и Евразии Эрин Элизабет Макки ранее заявила, что эти усилия не заменят черноморские порты и являются лишь «временной альтернативой». Дунайский маршрут остался единственным путем экспорта зерна через Черное море после срыва РФ «зерновой сделки».

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