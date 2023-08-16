США не виключають військовий захист суден із українським зерном після зриву «зернової угоди» — WSJ

США обговорюють з Туреччиною, Україною та її сусідами розширення альтернативних маршрутів експорту українського зерна, зокрема через Дунай, яким Україна зможе вже в жовтні експортувати 4 млн тонн зерна на місяць. Про це пише The Wall Street Journal.



Згідно з повідомленням, значну частину зерна відправлятимуть річкою та через Чорне море до довколишніх румунських портів, а потім переправлятимуть до інших пунктів призначення. Хоча цей маршрут повільніший і дорожчий, він міг би стати альтернативою «чорноморському коридору».



Видання вважає, що таким чином США, Україна та європейські партнери готуються до сценарію, за якого РФ не повернеться до «зернової угоди» вчасно для експорту українського літнього та осіннього врожаю.



«США розглядають усі потенційні варіанти, у тому числі військові рішення, для захисту суден, що прямують до українських портів на Дунаї та з них», — зазначив представник Вашингтона, але відмовився конкретизувати ці варіанти або повідомити, які країни братимуть у цьому участь.



За словами американських чиновників, вони обговорюють можливості підвищення ефективності дунайського маршруту, зокрема прохід великим судам, звільнення місць для стоянки та інше.



Глава Бюро USAID у справах Європи та Євразії Ерін Елізабет Маккі раніше заявила, що ці зусилля не замінять чорноморські порти та є лише «тимчасовою альтернативою». Дунайський маршрут залишився єдиним шляхом експорту зерна через Чорне море після зриву «зернової угоди РФ».