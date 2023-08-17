Украинские военные сбили два российских вертолета Ка-52 за утро

Сбит вертолет Ка-52 в районе Роботино Запорожской области. Фото: Оперативний ЗСУ / Telegram

Силы обороны Украины за утро сбили два российских вертолета Ка-52 «Аллигатор», стоимостью около 16 миллионов долларов каждый. Один вертолет сбит в Запорожской области, другой — на Бахмутском направлении.



Как сообщила 47 отдельная механизированная бригада ВСУ, ее бойцы сегодня утром уничтожили вертолет Ка-52 в районе Роботино Запорожской области.



Российский «Аллигатор» заметила огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона около 07:40. Вертолет сбили одним пуском из ПЗРК.



В свою очередь командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук сообщил об уничтожении еще одного вертолета Ка-52 сегодня утром на Бахмутском направлении.



Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уточнил в эфире телемарафона, что это произошло около 6 часов утра.