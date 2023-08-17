Українські військові збили два російські вертольоти Ка-52 за ранок

Збито вертоліт Ка-52 в районі Роботино Запорізької області. Фото: Оперативний ЗСУ / Telegram

Сили оборони України за ранок збили два російські вертольоти Ка-52 «Алігатор», вартістю близько 16 мільйонів доларів кожен. Один гелікоптер збитий у Запорізькій області, інший — на Бахмутському напрямі.



Як повідомила 47 окрема механізована бригада ЗСУ, її бійці сьогодні вранці знищили вертоліт Ка-52 в районі Роботино Запорізької області.



Російський «Алігатор» помітила вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону близько 07:40. Вертоліт збили одним пуском із ПЗРК.



У свою чергу командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив про знищення ще одного вертольота Ка-52 сьогодні вранці на Бахмутському напрямку.



Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив в ефірі телемарафону, що це сталося близько 6-ї години ранку.