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Українські військові збили два російські вертольоти Ка-52 за ранок

Оновлено
17 серпня 2023, 11:43

Українські військові збили два російські вертольоти Ка-52 за ранок

Збито вертоліт Ка-52 в районі Роботино Запорізької області. Фото: Оперативний ЗСУ / Telegram Збито вертоліт Ка-52 в районі Роботино Запорізької області. Фото: Оперативний ЗСУ / Telegram

Сили оборони України за ранок збили два російські вертольоти Ка-52 «Алігатор», вартістю близько 16 мільйонів доларів кожен. Один гелікоптер збитий у Запорізькій області, інший — на Бахмутському напрямі.

Як повідомила 47 окрема механізована бригада ЗСУ, її бійці сьогодні вранці знищили вертоліт Ка-52 в районі Роботино Запорізької області.

Російський «Алігатор» помітила вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону близько 07:40. Вертоліт збили одним пуском із ПЗРК.

У свою чергу командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив про знищення ще одного вертольота Ка-52 сьогодні вранці на Бахмутському напрямку.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив в ефірі телемарафону, що це сталося близько 6-ї години ранку.

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