Германия передала Украине системы ПВО ближнего радиуса действия и переносные радары

В рамках нового пакета помощи Германии передала Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T SLS. Об этом сообщается на сайте правительстве Германии.



Также Берлин предоставил:

4539 дымовых боеприпасов 155-мм калибра (ранее Германия передала 12 460 таких снарядов);

10 переносных радаров Ground Observer 12 для контрбатарейной борьбы (ранее было передано 8 единиц);

4 седельные тягачи 8x8 HX81 и 5 полуприцепов к ним (ранее 38 и 33 соответственно);

8 погрузчиков на 15 тонн (ранее 26).

Правительство Германии отметило, что в этом году Украина получила от Берлина военную помощь на 5,4 млрд евро.



Комплекс — IRIS-T SLS - это система ПВО ближнего действия. В установке ЗРК отсутствуют транспортно-пусковые контейнеры. Дальность поражения ракеты - 12 км при высоте цели до 8 км.



Переносные радары Ground Observer, полученные Украиной, разработаны компанией Thales. Они предназначены для наземного наблюдения с высокой скоростью сканирования. Их используют для наблюдения за полем боя, границей, побережьем и корректировки огня с закрытых позиций.