Германия передала Украине системы ПВО ближнего радиуса действия и переносные радары

В рамках нового пакета помощи Германии передала Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T SLS. Об этом сообщается на сайте правительстве Германии.
Также Берлин предоставил:
Правительство Германии отметило, что в этом году Украина получила от Берлина военную помощь на 5,4 млрд евро.
Комплекс — IRIS-T SLS - это система ПВО ближнего действия. В установке ЗРК отсутствуют транспортно-пусковые контейнеры. Дальность поражения ракеты - 12 км при высоте цели до 8 км.
Переносные радары Ground Observer, полученные Украиной, разработаны компанией Thales. Они предназначены для наземного наблюдения с высокой скоростью сканирования. Их используют для наблюдения за полем боя, границей, побережьем и корректировки огня с закрытых позиций.