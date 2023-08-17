Німеччина передала Україні системи ППО ближнього радіусу дії та переносні радари

В рамках нового пакету допомоги Німеччині передала Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіусу дії IRIS-T SLS. Про це повідомляється на сайті уряду Німеччини.
Також Берлін надав:
Уряд Німеччини зазначив, що цього року Україна отримала від Берліна військову допомогу на 5,4 млрд. євро.
Комплекс IRIS-T SLS - це система ППО ближньої дії. У встановленні ЗРК відсутні транспортно-пускові контейнери. Дальність ураження ракети – 12 км при висоті цілі до 8 км.
Переносні радари Ground Observer, одержані Україною, розроблені компанією Thales. Вони призначені для наземного спостереження із високою швидкістю сканування. Їх використовують для спостереження за полем бою, кордоном, узбережжям та коригування вогню із закритих позицій.