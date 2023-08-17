Стефанишина: Украина не выполнит на 100% все рекомендации Еврокомиссии до октября

До октября Украина не выполнит на 100% все семь рекомендаций Европейской комиссии, но обеспечит выполнение всех согласованных законодательных и институциональных шагов. Об этом заявила вице-премьер-министерка по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает «Интерфакс-Украина».



«В октябре мы не услышим, что мы выполнили все семь рекомендаций на 100%, так как мы говорим об основоположных трансформациях в стране, которые связаны с правами человека, процессом деолигархизации, который также стал одним из столбов фундаментальных демократических реформ… Это изменения, которые будут вводиться годами», — сказала она в ходе мероприятия «Как выглядит путь Украины в ЕС».



В то же время, она отметила, что до октября Украина обеспечит выполнение всех согласованных законодательных и институциональных шагов.



Вице-премьерка надеется, что Украина сможет «открыть двери для политического решения.

23 июня 2022 года Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Украина должна выполнить семь требований Европейской комиссии, необходимых для сохранения статуса кандидата. Осенью 2023 года Еврокомиссия должна предоставить отчет с оценкой выполнения Украиной семи требований на пути вступления в ЕС.