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Стефанишина: Україна не виконає на 100% усі рекомендації Єврокомісії до жовтня

17 серпня 2023, 15:04

Стефанишина: Україна не виконає на 100% усі рекомендації Єврокомісії до жовтня

До жовтня Україна не виконає на 100% усі сім рекомендацій Європейської комісії, але забезпечить виконання всіх узгоджених законодавчих та інституційних кроків. Про це заявила віце-прем'єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина, передає «Інтерфакс-Україна».

«У жовтні ми не почуємо, що ми виконали всі сім рекомендацій на 100%, тому що ми говоримо про основоположні трансформації в країні, пов'язані з правами людини, процесом деолігархізації, який також став одним із стовпів фундаментальних демократичних реформ… Це зміни, які запроваджуватимуться роками», — сказала вона під час заходу «Як виглядає шлях України до ЄС».

Водночас, вона зазначила, що до жовтня Україна забезпечить виконання всіх узгоджених законодавчих та інституційних кроків.

Віце-прем'єрка сподівається, що Україна зможе «відчинити двері для політичного рішення.

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Україна має виконати сім вимог Європейської комісії, необхідних для збереження статусу кандидата. Восени 2023 року Єврокомісія має надати звіт із оцінкою виконання Україною семи вимог на шляху до вступу в ЄС.

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Ольга Стефанішина

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