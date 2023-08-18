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На замглавы налоговой службы Украины совершено покушение

18 августа 2023, 09:32

На замглавы налоговой службы Украины совершено покушение

Задержание подозреваемых в покушении. Фото: Даниил Гетьманцев / Telegram Задержание подозреваемых в покушении. Фото: Даниил Гетьманцев / Telegram

На заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура было совершено покушение утром 17 августа. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Вчера в 7:50 произошло покушение на убийство заместителя председателя ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города. Заказчики — схемщики, потерявшие "бизнес" и перешедшие границу. Евгения удалось спасти слаженным действиям уголовного розыска», — написал он в телеграм-канале.

По словам Гетьманцева, злоумышленники задержаны и дают показания на заказчиков.

Он отметил, что полиция просила не разглашать до утра пятницы никакой информации.

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