На замглавы налоговой службы Украины совершено покушение

Задержание подозреваемых в покушении. Фото: Даниил Гетьманцев / Telegram

На заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура было совершено покушение утром 17 августа. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.



«Вчера в 7:50 произошло покушение на убийство заместителя председателя ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города. Заказчики — схемщики, потерявшие "бизнес" и перешедшие границу. Евгения удалось спасти слаженным действиям уголовного розыска», — написал он в телеграм-канале.



По словам Гетьманцева, злоумышленники задержаны и дают показания на заказчиков.



Он отметил, что полиция просила не разглашать до утра пятницы никакой информации.