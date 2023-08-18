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На заступника голови податкової служби України скоєно замах

18 серпня 2023, 09:32

На заступника голови податкової служби України скоєно замах

Затримання підозрюваних у замаху. Фото: Данило Гетманцев / Telegram Затримання підозрюваних у замаху. Фото: Данило Гетманцев / Telegram

На заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура було вчинено замах уранці 17 серпня. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Вчора о 7.50 стався замах на вбивство заступника Голови ДПС України Євгена Сокура. Напад в центрі міста. Замовники — схемщики, що втратили "бізнес" та перейшли межу. Євгена вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку», — написав він у телеграм-каналі.

За словами Гетманцева, зловмисники затримані та дають свідчення на замовників.

Він зазначив, що поліція просила не розголошувати до ранку п'ятниці жодної інформації.

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