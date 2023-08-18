Bild: Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен «зерновой сделки»

Российская Федерация совместно с Турцией и Катаром готовят новое соглашение взамен «зерновой сделки», действие которой закончилось месяц назад. Об этом сообщает немецкое издание Bild.



Издание ссылается на служебную переписку между МИД и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа.



Новое соглашение предполагает поставку российского зерна в бедные страны, прежде всего, африканские. Турция выступит в роли организатора, Катар — как спонсор поставок. При этом из переписки следует, что глава МИД Турции Хакан Фидан просит Россию возобновить прежнюю зерновую сделку, чтобы зерно поставлялось и из Украины. Анкара также предлагает действовать под эгидой ООН.



По информации Bild, новая сделка может быть заключена уже в ближайшие выходные в Будапеште.



Россия, Турция и Катар пока не комментировали эту информацию.

В июле Россия заявила, что выходит из «зернового соглашения» из-за якобы невыполнения его условий. При этом российская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.



Недавно Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. Однако ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.