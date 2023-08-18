Bild: Росія, Туреччина та Катар готують нову угоду замість «зернової угоди»

Російська Федерація спільно з Туреччиною та Катаром готують нову угоду замість «зернової угоди», дія якої закінчилася місяць тому. Про це повідомляє німецьке видання Bild.



Видання посилається на службове листування між МЗС та посольствами Росії та Туреччини з 21 липня по 8 серпня.



Нова угода передбачає постачання російського зерна до бідних країн, передусім африканських. Туреччина виступить у ролі організатора, Катар як спонсор поставок. При цьому листування випливає, що глава МЗС Туреччини Хакан Фідан просить Росію відновити колишню зернову угоду, щоб зерно поставлялося і з України. Анкара також пропонує діяти під егідою ООН.



За інформацією Bild, нова угода може бути укладена вже найближчими вихідними у Будапешті.



Росія, Туреччина та Катар поки не коментували цю інформацію.

У липні Росія заявила, що виходить із «зернової угоди» через нібито невиконання її умов. При цьому російська армія почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.



Нещодавно Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торгових суден. Проте ВМС України наголосили, що зберігається загроза з боку РФ. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни.