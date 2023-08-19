ВСУ прорвались через минное поле в направлении Токмака — CBS

Украинские военные достигли прогресса в наступлении оккупированный Россией Токмак. Об этом пишет CBS News со ссылкой на американских официальных лиц.



Американский чиновник рассказал журналистам, что украинские войска прорвались через российское минное поле к северу от Токмака и сейчас штурмуют первую линию российской обороны, которая удерживает город.



Освобождение Токмака откроет ВСУ дорогу на Мелитополь — административный центр оккупированной Россией части Запорожской области. Взятие Мелитополя позволит украинским силам перерезать «сухопутный коридор» в Крым и нарушить снабжение российской группировки на правом берегу Херсонской области, отмечают авторы публикации.