ЗСУ прорвалися через мінне поле у напрямку Токмака та вийшли на першу лінію оборони окупантів — CBS

Українські військові досягли прогресу в наступі на окупований Росією Токмак. Про це пише CBS News із посиланням на американських офіційних осіб.



Чиновник США розповів журналістам, що українські війська прорвалися через російське мінне поле на північ від Токмака і зараз штурмують першу лінію російської оборони, яка утримує місто.

Визволення Токмака відкриє ЗСУ дорогу на Мелітополь — адміністративний центр окупованої Росією частини Запорізької області. Взяття Мелітополя дозволить українським силам перерізати «сухопутний коридор» до Криму та порушити постачання російського угруповання на правому березі Херсонської області, зазначають автори публікації.