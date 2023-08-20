Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА

Утром российские войска ударили беспилотником по Славянской громаде, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своей сводке за сутки.



Также он сообщил, что на Волновахском направлении Угледар подвергся 17 обстрелам и одному удару дроном-камикадзе. В Новоукраинке поврежден дом и хозяйственное сооружение. В Великой Новоселке две улицы обстреляны из Ураганов — без жертв.



На Донецком направлении в Кураховской громаде обстреляны Курахово, Кураховка и Трудовое — объемы ущерба устанавливаются.



На Горловском направлении один человек ранен в Торецке. В городе повреждены 12 домов, еще два — в Щербиновке. Константиновку войска РФ обстреляли из Смерчей — повреждены четыре дома и два гаража. В Часовоярской громаде один дом уничтожен, еще три повреждены.



На Лисичанском направлении повреждены два дома в Северске и один дом в Звановке. Лиманская громада подверглась 8 обстрелам.